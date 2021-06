한국해운협회 "국제선박 과세특례 일몰 연장 개정안 환영"

[아시아경제 이동우 기자] 한국해운협회는 국회 행정안전위원회 서영교 위원장이 지난달 발의한 국제선박에 대한 과세특례 일몰기한을 2024년까지 연장하는 '지방세특례제한법 일부개정법률안'에 대해 환영한다고 2일 밝혔다.

개정안은 선사들이 조세감면 목적으로 선적지를 편의치적국(파나마, 라이베리아 등)으로 이전하는 것을 방지하고, 국제선박에 대한 취득세, 재산세 등 지방세특례 일몰기한 연장을 통해 해운산업의 국제경쟁력을 강화하는 내용을 담고 있다.

해운협회는 "우리나라 해운산업은 국제선박등록제도와 제주선박등록특구제도에 따른 지방세감면 특례제도에 힘입어 국제경쟁력 제고를 통해 국가경제에 많은 기여해왔다"며 "동 제도의 유지와 발전을 위해 최근 관련 연구용역도 완료한 상황"이라고 강조했다.

김영무 한국해운협회 상근부회장은 "우리나라 해운산업의 재도약을 위해서는 정부가 추진하고 있는 '해운재건 5개년 계획'의 효율적인 시행과 함께 국제선박에 대한 과세특례 일몰연장이 반드시 필요하다"며 "국회의 지방세특례제한법 일부개정법률안에 대해 환영한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr