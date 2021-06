지역특화 벼 품종개발 ‘박차’…담양군 쌀 경쟁력 높인다

2016년부터 국립식량과학원과 지역 맞춤형 벼 연구 추진

[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 식량의 안정적인 생산과 최고품질 쌀 브랜드를 만들기 위해 지역 토양에 적합한 벼 신품종 개발을 추진하고 있다고 2일 밝혔다.

이를 위해 군은 지난 2016년부터 농촌진흥청 국립식량과학원과 업무협약을 맺고 담양지역 환경에 적합한 맞춤형 벼 품종개발을 위해 연구를 수행하고 있으며 올해 업무협약을 연장하며 쌀 경쟁력 제고에 박차를 가하고 있다.

매해 육종품종의 품위, 이화학 성분, 식미 등을 종합적으로 평가해 품질이 우수한 1계 통씩을 선발·육성해 2018년 담양1호, 2019년 담양2호, 2020년 담양3호를 선발했다.

현재 농촌진흥청 벼 품종개발 프로그램에 참여해 4개 지역(담양, 나주, 전주, 익산)에서 지역 적응시험을 진행 중이다.

올해 지역 적응시험 3년 차인 담양1호의 품종명을 공모해 품종보호출원을 추진한다.

등록 후에는 자체적인 종자 증식을 통해 2023년까지 지역 맞춤형인 프리미엄급 쌀 생산을 위한 재배단지 조성을 추진할 계획이다.

또 무정면과 수북면에서 추진하고 있는 농가 실증시험 결과에 따라 신속한 종자증식이 이루어질 수 있도록 기반조성에도 주력하고 있다.

이철규 농업기술센터 소장은 “맞춤형 벼 신품종 개발을 통한 차별화된 명품 육성으로 지역 쌀 산업의 활성화를 넘어 포스트 코로나 시대 식량주권을 확보하는데 기여할 수 있을 것이다”고 말했다.

한편, 담양군의 ‘대숲 맑은 담양 쌀’은 올해 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 평가에서 2년 연속 대상을 받으며 고품질 브랜드 쌀 생산능력을 다시 한번 입증했다.

