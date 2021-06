검찰, LH 부동산 투기 직접수사로 14명 구속…범죄수익 257억도 동결

[아시아경제 김형민 기자] 검찰이 한국토지주택공사(LH) 사태 관련 부동산 투기 의혹 수사 과정에서 직접 수사를 통해 총 14명을 구속했다.

대검찰청은 2일 부동산 투기 조사·수사 중간 결과를 발표하며 이 같이 밝혔다.

검찰은 그동안 정부 합동특별수사본부(특수본)와 함께 부동산 투기 의혹 수사를 했다. 대검에 투기사범 수사협력단을 설치하고 전국 43개 검찰청에 641명 규모의 전담수사팀도 구성해 투기 의혹을 받는 인물들을 쫓았다.

대검은 지난 4월부터 두 달간 최근 5년간 송치 사건을 전면 재검토해 직접수사를 벌여 기획부동산 업체 등 14명을 구속했다. 수사 과정에서 부동산 투기 범죄로 취득한 30억원 상당의 금괴·외화 등 범죄수익 257억원은 기소 전 보전 조치했다.

또한 경찰이 신청한 구속영장을 신속히 검토해 처리하고 구속 전 피의자 심문 기일에 검사가 직접 출석해 구속 의견을 개진해 20명을 구속하기도 했다.

특수본은 출범 약 3개월간 646건, 약 2800명을 수사해 20명을 구속하고 529명을 검찰에 송치했다고 밝혔다.

조남관 대검 차장검사는 "공직 관련 투기 범행에 대해 전원 구속 원칙, 법정 최고형 구형 등 무관용 원칙을 견지하고 모든 자원을 총동원해 부동산 투기 사범에 강력히 대응해 나갈 것"이라고 말했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr