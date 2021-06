도청소관 예결특위 위원장 성연석 의원, 부위원장 박우범 의원 각각 선임

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회는 2일 예산결산특별위원회 위원장에 성연석 의원을, 부위원장에 박우범 의원을 각각 선임했다.

도청 소관 예결특위는 이번 정례회 기간 중 경남도에서 제출된 2020회계연도 경상남도 결산 및 예비비 지출 승인안을 상임위원회별로 예비 심사를 거친 후 14일 종합 심사를 할 예정이다.

신임 성연석 위원장은 "의회의 심의를 거쳐 성립된 예산을 집행부가 법령과 회계 절차에 따라 충실하게 집행했는지 검증하고 도 예산이 건전하고 효율적으로 운용될 수 있도록 결산심사에 임하겠다"고 밝혔다.

한편 이번 결산안은 예결위 종합심사를 거쳐 오는 17일 본회의에서 최종 의결하게 된다.

