경남도, 3번째 '찾아가는 부울경 메가시티' 설명회 통해 문화예술 분야 의견수렴

31일, 진주 지역 문화예술가와 문화행정 전문가 찾아 3번째 설명회 가져

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난 31일 진주(공간 오늘)에서 3번째 '찾아가는 부·울·경 메가시티 설명회'를 개최했다.

이날 설명회에서는 2030 부산 월드 엑스포 개최, 창원 K-pop 월드 페스티벌, 부산 국제영화제, 울산 국제영화제 등 아시아 문화 허브 조성 및 역사·문화유산과 역사 문화 관광지구 조성, 글로벌 해양관광 복합벨트 조성 등에 대해 설명하고 전문가들의 의견을 들었다.

원지연 사무국장은 "공연 기획자 입장에서 보면 체감도가 떨어지는 사업들이 많은 것 같다. 향후 지역 문화예술인들의 의견을 들어 부·울·경이 함께 할 수 있는 일들을 찾아보면 좋을 것 같다"고 말했다.

이어 "특히 경남은 고유한 문화적 자산과 콘텐츠가 풍부한 지역이기에 자산들이 시·도민께 쉽게 다가갈 수 있도록 만들기 위해서는 전문 기술과 인력이 필요한데, 부산의 기술과 인력이 연결된다면 큰 도움이 될 것이다"고 덧붙였다.

경남문화예술진흥원 콘텐츠 기업센터 이진희 과장은 "부·울·경의 문화 예술적 자원과 콘텐츠를 전체적으로 조망하면서, 콘텐츠와 기술을 제대로 접목할 수 있는 시스템이 갖춰져야 한다"고 말했다.

전민규 극단 '큰들' 예술 감독은 "우리 극단에는 36명 중 절반은 다른 지역의 젊은이들이다. 청년들이 예술적 열정을 안정적으로 발산할 수 있는 문화예술정책을 부·울·경이 함께 만든다면 부·울·경의 청년 유입 효과는 더욱 커질 것이다"고 강조했다.

도는 향후 도시재생, 귀촌, 평생교육, 창업, 관광 등의 다양한 분야에 대해 진주, 하동, 산청, 거창, 김해, 창원 등 지역별로 균형 있게 도민과 전문가의 의견을 수렴해갈 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr