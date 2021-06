거제시, QR코드 활용한 지방세 납수 서비스 시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 6월 자동차세 정기분부터 QR코드를 활용해 지방세 납부와 안내를 할 수 있는 납기내 고지서를 제작·발송하기로 했다고 2일 밝혔다.

스마트폰으로 고지서 전면에 인쇄된 QR코드를 스캔하면 지방세 납부 안내로 자동 연결돼 위택스 및 인터넷지로 사이트와 ARS납부시스템으로도 연결할 수 있다.

또한 시청 홈페이지와도 연계돼 시정정보를 쉽게 확인할 수 있으며 스마트폰 미사용자를 위해 고지서 후면의 지류 안내는 병행된다.

거제시 관계자는 “모바일 사용이 증가하는 납세환경에 맞춰 납세자의 다양한 요구를 반영한 지방세 운영으로 납세자의 편익 증대에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

