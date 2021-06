[포토] 제시 '레이스룩도 완벽'

[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 제시가 파격적인 레이스패션을 완벽 소화했다.

최근 제시는 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 제시는 망사와 레이스를 덧댄 오렌지색 드레스를 입고 카메라를 응시하고 있다. 글래머러스한 몸매가 눈길을 사로잡는다.

이를 본 지인과 팬들은 하루 만에 60만개가 넘는 좋아요로 화답했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr