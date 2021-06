현대건설 컨소시엄, 이달 2417가구 ‘평촌 트리지아’ 분양

3개 단지 총 2417세대 규모의 대단지 아파트

원스톱 생활환경과 자연친화 쾌적한 주거환경

미래가치와 개발호재 갖춘 랜드마크 주거단지

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설 컨소시엄(현대건설, SK에코플랜트, 코오롱글로벌)은 이달 경기도 안양시 동안구 호계동 929번지 일대에 위치한 안양 융창지구를 재개발하는 '평촌 트리지아'를 공급할 계획이라고 2일 밝혔다.

‘평촌 트리지아’는 3개 단지 총 2417세대(임대세대 196세대 포함) 규모의 대단지 아파트로 지하 5층~지상 34층, 총 22개동, 전용면적 36~84㎡, 7개 타입(임대 포함)으로 구성된다. 이 중 전용 59~74㎡, 913세대가 일반분양된다. 타입별 일반분양 세대는 △59㎡A 478세대, △59㎡B 276세대, △74㎡ 159세대다. 전 세대 남측향 위주의 판상형 중심 설계로 공급에 나선다. 특히, 일부세대는 단지 바로 앞에 위치한 호계근린공원을 조망할 수 있는 조망권까지 갖춘 단지로 공급에 나설 계획이다.

안양에서도 손꼽히는 탁월한 생활인프라 갖춘 랜드마크 단지로 주목

‘평촌 트리지아’는 안양시에서도 뛰어난 주거환경을 갖춘 것으로 손꼽히는 호계동의 중심 입지에서 분양에 나선다. 호계동은 안양의 전통적 주거단지를 형성하고 있는 곳으로 이미 갖춰진 생활인프라가 풍부하다. 먼저, 단지는 약 34만㎡ 규모의 도심 속 녹지인 호계근린공원에 둘러싸인 쾌적한 입지환경을 자랑한다. 등산로, 운동시설을 이용할 수 있는 근린 공원으로 조망권은 물론 여가 시간을 보내기에도 좋은 입지환경을 누릴 수 있는 것이다.

교육환경도 탁월하다. 호계초등학교와 호계중학교 등 학교가 인접하게 위치해 있어 도보 통학의 학세권 입지를 갖추고 있고, 경기 남부의 최대 학원가로 불리는 평촌 학원가도 가까이에 있어 최적의 교육환경을 누릴 수 있다. 또 안양시립호계도서관, 안양호계다목적체육관 등 주민의 문화생활과 여가생활을 즐길 수 있는 시설도 인접해 있다. 평촌과 안양에 위치한 대규모 편의 시설도 가까이에 위치해있다. 롯데백화점 안양점과 뉴코아아울렛이 인접해 있고, 홈플러스 등의 대형마트, 한림대성심병원 등 대형병원, 안양시청과 동안구청 등 관공서까지 다양한 편의시설과 가깝다.

서울을 비롯한 수도권 어디든 빠르게 접근이 가능한 사통팔달의 교통환경도 갖춘다. 먼저 단지 인근으로 수도권제1순환고속도로가 위치해 서울을 비롯한 수도권으로의 빠른 이동이 가능하고, 단지 주변으로 범계역과 금정역, 명학역이 위치해 수도권 전철 1호선과 4호선을 이용할 수 있다. 특히, 금정역에서 2026년 개통 예정인 수도권 광역급행철도(GTX) C노선을 이용한다면 단 11분이면 삼성역까지 이동할 수 있게 된다. 또한, GTX C노선과 함께 2026년 개통을 목표로 하고 있는 인덕원-동탄선도 인근에 위치한 호계사거리를 지날 예정으로 편리한 교통환경을 누릴 수 있을 전망이다.

분양 시장 ‘핫 키워드’ 직주근접의 입지환경 갖춰 수요자 관심 집중

‘평촌 트리지아’는 최근 분양시장에서 가장 뜨거운 인기를 얻고 있는 직주근접의 입지환경도 갖추고 있다. 사회 트렌드 변화로 퇴근 후의 삶을 중요하게 생각하는 사회적 분위기가 자리 잡으면서 직장과 가까운 입지를 선호하는 분위기가 형성되고 있어 많은 관심이 몰릴 전망이다.

단지는 안양의 대표적인 업무단지인 안양 IT밸리와 안양 테크노밸리를 비롯해 LG연구단지, 안양 국제유통단지 등 다수의 산업단지와 인접해 해당 산업단지 종사자들의 직주근접 입지로 주목받을 전망이다. 여기에 첨단 산업과 공공행정시설이 들어설 예정인 박달테크노밸리와 행정복합 업무타운도 조성이 진행되고 있어 직주근접의 입지를 원하는 수요는 더욱더 늘어날 전망이다.

대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설, 빅브랜드타운의 프리미엄 누리는 랜드마크 단지

‘평촌 트리지아’는 랜드마크 대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘다. 단지 내 어린이집이 설치되며, 주민운동시설은 물론 작은 도서관, 게스트하우스 등 알찬 커뮤니티 시설을 갖출 계획이다. 또 근린생활시설도 함께 들어설 예정으로, 편리한 생활도 누릴 수 있을 전망이다.

대형 건설사 컨소시엄 브랜드로 공급에 나서는 만큼 브랜드 프리미엄과 수준 높은 주거 환경을 누릴 수 있을 전망이다. 또 각 동의 사이 공간을 활용한 조경설계도 알차게 갖출 예정으로, 호계근린공원과 연계한 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

현대건설 분양관계자는 "안양시는 노후주택비율이 높은 지역으로 신규 공급이 크게 줄어든 상황으로 새 아파트에 대한 수요가 높은 상황이다"며 "뛰어난 주거환경을 갖춘 입지에 2,417세대의 대단지로 조성되는 단지로 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다"라고 말했다.

