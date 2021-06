[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 사천시시설관리공단은 7일부터 11일까지 사천바다케이블카와 공단 시설운영을 위한 기간제 근로자를 추가로 채용한다고 2일 밝혔다.

채용인원은 사천바다케이블카 운영·안내 3명, 공단 식당 조리사 1명, 공단 환경정비 1명으로 총 5명이고, 계약기간 만료 후 무기계약직으로 전환할 수 있다.

응시원서는 사천시시설관리공단 직접 방문해 접수하면 되고, 서류전형과 면접시험을 거쳐 23일 최종 합격자를 발표한다.

자세한 내용은 공단 홈페이지 채용공고 또는 공단 홍보마케팅팀으로 문의하면 된다.

