GS리테일, 현충원 봉사활동 진행…“숭고한 정신 계승”

[아시아경제 임춘한 기자] GS리테일은 오는 6일인 현충일을 맞아 순국선열과 호국영령을 기리는 뜻 깊은 시간을 가졌다고 2일 밝혔다

허연수 GS리테일 대표이사 부회장과 편의점 GS25, 슈퍼마켓 GS 더프레시 등 전 사업부의 임직원 27명은 이날 서울 동작구 국립현충원을 찾아 묘역 환경정화 봉사활동을 진행했다.

이들은 6·25전쟁에서 전사한 분들을 모시기 위해 조성된 제23묘역에 안장된 총 1095기의 묘비에 태극기를 꽂고, 헌화하는 활동과 함께 시든 꽃과 쓰레기 등을 수거하는 환경정비 봉사활동을 실시하며 순국선열의 숭고한 얼과 희생정신을 기렸다. 봉사활동의 모든 과정은 철저한 방역 수칙을 준수한 상태에서 이뤄졌다.

GS리테일은 매년 진행하는 국립서울현충원 봉사활동과 함께 다양한 애국심 캠페인을 전개하며 우리나라를 위해 공헌한 분들을 알리고 예우하는 문화 확산 활동에 앞장서고 있다. 2018년부터 전개한 독립운동가 알리기 도시락 스티커 캠페인, 100명 고객과 함께하는 임시정부 역사탐방, 독립운동가 후손 지원, '끝까지 찾아야 할 122609 태극기' 캠페인 등이 대표적이다.

GS리테일 관계자는 “이번에 진행한 현충원 봉사활동과 애국심 캠페인 등을 중점 전개하는 활동을 통해 우리나라를 위해 공헌한 분들을 기리고 예우하는 문화 확산에 앞장서고 있다”며 “국가와 국민을 위해 기꺼이 희생한 분들의 정신을 이어 받아 선한 영향력을 확산 시키는 의미 있는 봉사와 나눔 등 사회공헌 활동을 지속 강화해 가고자 한다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr