G9, 직구 디지털가전 빅세일…“물 건너와도 무료배송”

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 7일까지 여름 직구 디지털가전 빅세일 프로모션을 열고 해외직구 가전을 할인 판매한다고 2일 밝혔다. 전 상품 관부가세가 포함된 가격으로 무료배송 된다.

이번 행사는 여름용 가전 4300여종을 할인가에 판매한다. 가성비 좋은 냉방기와 제습기 추천 상품으로 실외기 없는 이동식 창문형 에어컨 HHR-6, 샤오미 스마트 스탠드 선풍기 2라이트 등을 판매한다.

무료반품 상품도 선보인다. 상품명에 직구무료반품 문구가 적힌 상품을 대상으로 하며 상품 수령 후 7일 이내 판매자에게 이메일을 보내면 된다.

총 4종의 10% 카드사 할인쿠폰도 제공한다. 카드사 10% 태그가 붙은 직구 디지털가전 상품에 한해 최대 1만원까지 할인 적용된다.

G9 관계자는 “해외직구 상품은 모두 무료배송에 관부가세가 포함된 가격이기 때문에 가격경쟁력이 뛰어나고 반품 교환 등 해외직구 쇼핑이 가지는 부담감을 줄이기 위해 일부 상품은 무료반품 서비스도 제공한다”며 “올 여름 다가올 폭염과 장마를 대비해 다양한 해외직구 여름 가전을 할인가에 선보이는 만큼 좋은 가격에 쇼핑할 수 있는 기회가 될 것”이라고 말했다.

