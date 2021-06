안동시, 시립합창단 '찾아가는 음악회' 시작 … 13곳 선정

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 안동시는 2일 오후 2시 도산면 온혜초등학교에서 시립합창단의 찾아가는 음악회 '꽃을 노래하는 마음' 공연을 펼친다고 밝혔다.

이번 공연은 애니메이션 OST 및 클래식 합창, 중창 프로그램으로 아이들의 정서 함양에 도움을 줄 수 있는 프로그램으로 진행된다.

안동시립합창단은 매년 '찾아가는 음악회'를 통해 지역민들이 전문 시립 예술단의 수준 높은 공연을 직접 만나 볼 수 있는 기회를 제공하고 있다. 매년 1월 공고 후 신청을 통해 방문할 단체를 선정, 6월부터 10월까지 맞춤형 공연을 한다.

올해는 공연장을 찾기 어려운 안동시 소재 15개, 경북 북부지역 2개의 단체 및 기관을 포함한 총 17개 단체가 신청, 온혜초교 등 13개 단체가 최종 선정됐다.

안동시 관계자는 "시립합창단은 안동시 문화홍보 예술단의 활동 보폭을 넓혀 안동시 관외인 영주시 국립산림치유원과 봉화군 국립백두대간수목원에서도 경북 북부지역의 유일한 시립 예술단으로서 수준 높은 공연을 하게 된다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr