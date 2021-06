이마트·SSG닷컴, 대규모 축산 할인전…20~50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트와 SSG닷컴은 오는 3일부터 한우, 돈육, LA갈비 등 각종 육류를 20~50% 할인된 가격에 선보인다고 2일 밝혔다.

이마트는 오는 6일까지 행사카드 결제 시 한우 전 품목을 정상가 대비 40% 저렴하게 판매한다. 대표 품목으로는 1등급 등심을 100g당 6828원에 판매하고 1등급 국거리, 불고기는 각각 100g당 3528원에 선보인다. 또한 오는 9일까지는 7대 브랜드 삼겹살, 목심을 각각 100g당 2480원에 판매하며 신세계포인트 회원을 대상으로 LA갈비 전품목을 40% 할인해주는 혜택을 제공한다.

SSG닷컴은 총 133종에 달하는 육류 상품을 최대 50% 할인하는 행사를 연다. 특히 그 중 21종의 상품은 온라인 물류센터인 네오 전용 상품으로 구성했다. 대표적으로 돼지고기의 경우 냉장 갈비살 구이용은 50% 할인된 가격에 구매할 수 있으며 냉장 앞다리 구이용과 제육·불고기용도 30% 할인을 실시한다.

이마트 관계자는 “육류 관련 수요가 늘어나는 시기가 평년보다 2개월가량 앞당겨지고 있다”며 “이번 행사를 시작으로 향후 고객들의 수요에 부합하기 위해 다양한 프로모션을 기획해 실행할 예정”이라고 말했다.

