성남시, 인구정책 시민 아이디어 공모 개최

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 이달 7일부터 다음 달 23일까지 인구정책에 관한 시민 아이디어를 공모한다.

공모 주제는 '모든 세대가 함께 나누고 누리는 행복한 성남을 만들기 위한 방안'이다.

성남시는 이번 공모를 통해 분야 별로 ▲결혼, 가족친화, 육아, 양육, 교육, 고령자 지원 등 저출생ㆍ고령화 극복방안 ▲일자리, 주거, 문화ㆍ복지확충, 정주 여건 개선 등 인구 유입 확대 방안 ▲일ㆍ가정 양립 환경조성, 삶의 질 향상 방안 등 인구문제 개선 방안에 관한 창의적인 아이디어를 찾는다.

인구정책에 관심 있는 성남시민, 성남지역 직장, 대학(원)에 다니는 사람이면 누구나 공모에 참여할 수 있다.

공모는 성남시 홈페이지에 들어가 아이디어 제목과 제안 이유, 구체적인 내용을 적어 성남시청 정책기획과 담당자 이메일(mine74@korea.kr)이나 우편으로 보내면 된다.

시는 경제성, 창의성, 지속가능성, 노력도 등을 종합 심사해 20건(명)을 선정, 8월 말 시 홈페이지를 통해 발표한다.

공모 당선자에게는 금상(1명) 50만원 등 총 300만원의 성남사랑상품권이 지급된다.

