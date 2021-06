품질 뛰어난 양파 생산을 위한 올바른 수확 방법

양파 잎이 완전히 넘어지고, 잎이 30~50% 정도 말랐을 때 수확

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도농업기술원 양파연구소는 품질과 저장성이 우수한 양파 생산을 위한 적정 수확 시기 및 방법을 준수해 줄 것을 당부했다.

중만생종 양파의 구 비대기인 4월 중순부터 5월 하순까지 경남의 평균 기온은 16.4℃로 평년과 비슷했으며 최고 기온은 23.1℃로 평년보다 0.5℃ 낮아 양파 구 비대에 좋은 기상 조건을 유지했다.

저장 중 부패 등을 통해 손실 되는 양파 무게는 10~20% 정도이지만 재배 관리나 수확 전·후 관리를 소홀히 하면 70%까지 손실이 발생하기도 한다.

저장 양파의 품질을 높이기 위한 수확 방법은 양파 잎이 완전히 넘어진 후 30~50% 정도 말랐을 때 수확하는 것이 가장 좋다.

수확 시기가 이보다 이를 경우 구 내 양분 축적이 덜 돼 큰 구를 생산할 수 없고, 오랜 기간 저장할 수도 없다.

반대로 수확 시기가 이보다 늦어지면 약해진 잎과 뿌리를 통한 병해충 감염이 높아지고, 이로 인해 품질과 저장성이 떨어질 우려가 있다.

물 빠짐이 좋지 않고 염류장해를 받았거나 노균병과 잎마름병이 만연한 포장에서는 뿌리 활력이 떨어져 양파 잎이 빨리 마를 수 있다. 양파 구가 병원균에 감염되기 쉬우므로 적기보다 빨리 수확하는 것이 좋다.

양파 줄기를 자를 때 5~7㎝ 보다 줄기 길이가 짧은 양파를 저장하게 되면 절단된 줄기 부위에 잿빛썩음병이나 세균병이 많이 발생해 부패 가능성이 높아진다.

수확한 양파는 직사광선을 피하고 바람이 잘 통하는 곳에서 최소 보름에서 한 달 정도 건조해 장기 저장 시 발생할 수 있는 부패 확률을 낮추도록 한다.

병원균에 감염되거나 상처를 입은 양파는 빨리 부패할 수 있으므로 저장하지 않는 것이 좋다.

