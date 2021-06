「오늘의 레시피」 가지밥

▷주재료(2인분)

김제 신동진쌀(또는 쌀 1컵) 2봉, 가지 1개, 소금 약간, 식용유 적당량, 돼지고기(다진 것) 100g, 대파 1/4대, 간장 1, 물 1컵

▷양념장 재료

간장 2, 고춧가루 0.3, 참기름 1, 통깨 0.3, 실파(송송 썬 것) 적당량

▷만들기

★ 요리 시간 35분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공