경기 용인시가 체납 관리단 운영에 들어갔다.

용인시는 1일 고의 체납자를 관리하고 생계형 체납자를 돕는 체납 관리단 108명이 본격적인 활동을 시작했다고 밝혔다.

시는 앞서 지난 4월19일부터 21일까지 체납 관리단을 공개 모집했다. 시는 이들을 대상으로 민원 응대방법, 부서별 특성을 반영한 직무교육을 진행했다.

이들은 오는 11월30일까지 시청 징수과, 구청 세무과 등에 배치돼 상습 체납자에게는 납부를 독려하고 생계가 어려운 체납자에게는 복지 서비스 연계를 해주는 맞춤형 징수 활동을 펼치게 된다.

시 관계자는 "체납 관리단이 체납액 징수와 생계형 체납자를 돕는 역할을 할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 건전한 납세문화를 정착시키기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

