순천시, 여름철 재난재해 대비 안전종합대책 추진

취약지 사전점검·24시간 상황관리 등 선제적 예방대책 총력

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 여름철에 발생하기 쉬운 집중호우, 태풍 및 폭염으로 인한 자연재해와 안전사고에 대비해 재난 종합대책을 추진한다고 1일 밝혔다.

시는 선제적인 재난대응을 위해 기상정보 상시모니터링과 24시간 상황관리 체제를 유지하며, 기상 특보 발령 시 13개 협업기능별로 구성된 재난안전대책본부를 가동하고 비상근무에 들어간다.

재난예방을 위해 장마가 시작되기 전까지 침수우려 취약도로, 급경사지 붕괴위험지역, 야영장 등 인명피해 우려지역 12곳과 저수지, 하천, 도로·교량 등 재해취약지역 588곳에 대해 일제점검을 실시한다.

배수펌프장 및 우수저류시설 각 4곳에 대해 가동상태 등 사전점검을 실시하고, 건축 공사현장에 대해 현장관리자 지정 및 수방자재 확보 여부 등 안전관리계획 수립 시행여부도 점검할 예정이다.

또한 폭염대책 T/F팀을 구성하고 재난도우미 2157명을 활용해 폭염취약계층 보호에 나서며, 무더위쉼터 715곳, 쿨링포그 5곳, 그늘막 63곳, 시내버스 승강장 에어커튼 47곳 등 혹서기 폭염피해 저감시설을 확충해 운영한다.

물놀이 관리지역으로 지정된 계곡 등 11곳에는 안전관리요원을 배치하고 안전용품 및 장비를 추가 구비해 물놀이 안전사고 예방에도 적극 나선다.

특히, 이·통장으로 구성된 자율방재단을 기존 398명에서 850명으로 대폭 확대해 저소득층·노인가구 등 상대적 재해약자 돌봄과 취약지역 현장점검 등 안전 사각지대가 없도록 ‘우리 동네 안전지킴이’로서 적극 활용할 계획이다.

시 관계자는 “국지성 집중호우와 태풍·폭염으로 인한 재산피해를 최소화하고 인명피해가 없도록 여름철 재난상황에 총력 대응할 계획”이라며 “재산피해 지원제도인 풍수해보험, 농작물 재해보험 등 정책보험을 적극 가입해 활용해 주실 것을 부탁드린다”고 말했다.

