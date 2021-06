순천문화재단, 올해 하반기 문화예술활동 사업설명회 개최

예술인·생활문화 지원 사업 중심으로 설명

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천문화재단(이사장 허석)은 오는 3일 오후 2시께 순천문화예술회관 소극장에서 ‘올해 하반기 순천문화재단 사업설명회’를 개최한다.

이번 사업설명회에서는 순천문화재단이 추진하는 예술인 활동 지원사업인 ‘순천형 예술로’와 ‘올해 창작예술지원 공모사업’ 그리고 시민 생활문화 지원사업인 ‘만날강좌’, ‘전남 예술동호회 지원사업’ 총 4개 사업을 소개한다.

참석대상은 문화예술 활동에 관심 있는 예술인 및 일반시민이며, 사업담당팀장이 사업취지, 사업대상, 추진과정 등 전반적인 사업에 대해 설명하고, 질의응답 시간을 통해 참석자들의 질문·건의 등 의견 수렴과 소통의 시간을 가질 계획이다.

설명회에는 코로나19 확산방지를 위해 마스크 착용, 발열 체크 등 방역수칙을 준수하며 좌석 간 1칸 띄어 앉기를 시행해 최대 75명까지 수용할 예정이다.

자세한 내용은 순천문화재단 경영지원팀으로 문의하면 된다.

