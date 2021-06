[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 1일부터 주남저수지 방문 탐방객을 대상으로 양산 무상 대여 서비스를 한다.

시는 여름이 시작되는 시기에 맞춰 쾌적한 생태 탐방을 위해 시민 서비스 차원에서 무상으로 양산을 대여한다.

양산은 주남저수지의 생태학습시설인 람사르문화관, 생태학습관, 탐조대 등 3곳에서 대여한다.

대여 신청 시 신분증 확인 후 현장에서 바로 빌릴 수 있으며, 당일 사용 후 반납하는 체계로 운영된다.

