한은 "지난해 자연실업률 3.9%로 상승…올해 회복 전망"

[아시아경제 장세희 기자]지난해 우리나라 자연실업률은 3.9%로 나타났다. 구직기간이 4개월~6개월인 장기 실업자의 증가 영향이다.

1일 한국은행 조사국 고용분석팀 오삼일 차장과 이종하 조사역이 BOK이슈노트를 통해 분석한 '구직기간별 실업자 분포를 이용한 자연실업률 추정' 연구에 따르면 구직기간별 실업자 분포를 이용해 추정한 우리나라의 자연실업률은 2020년중 3.9% 내외로 산출됐다.

앞서 2002년 3.7%에서 2011년 3.3%로 추세적으로 하락했지만, 2008년 금융위기가 나타난 이후 2010년대에는 추세적으로 상승하는 패턴을 보이고 있다는 평가다. 자연실업률은 구조적으로 존재하는 장기균형 상태의 실업률이다. 이번 연구에서는 상품시장인 물가 측면의 영향을 배제하고 추정했다.

해당 보고서는 신규 실업자 유입 증가에 기존 실업자가 장기 실업자로 되면서 자연실업률이 상승했다고 분석했다. 자연실업률을 구직기간별로 분해해보면, 구직기간 4~6개월의 장기실업률 추세 상승이 자연실업률 상승을 견인했다. 구직기간 1개월 자연실업률이 금융위기 이후 소폭 하락한 반면, 구직기간 2개월 이상의 자연실업률은 상승했다.

실제 구직기간이 1개월인 신규 실업자의 경우 2000~2020년중 평균적으로 실업에서 벗어난 확률이 45%인 반면 구직기간이 4개월인 경우 33%로 낮아졌다. 성별·연령별로는, 여성 및 노년층의 자연실업률 상승이 전체 자연실업률 상승을 견인했다. 여성의 경제활동참가와 노년층의 노동시장 잔류 경향이 크게 늘어난 영향이다.

한편 한은은 올해의 경우 실업률은 지난해 4.0%에 이어 올해 1분기에는 4.4%, 4월에는 3.7%로 나타났다고 덧붙였다. 한은 추정에 따르면 이럴 경우 올해 실업률은 한은 전망치 3.9%에 근접해 실업률 측면에서는 노동시장이 어느 정도 균형을 회복한다는 분석이다. 다만 취업률이나 고용률 등은 실업률 회복 속도보다는 다소 느릴 수 있다고 설명했다.

