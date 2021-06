속보[아시아경제 임주형 기자] 1일 0시 시작된 코로나19 얀센 백신 100만명분에 대한 사전예약에 신청자들이 대거 몰리면서 치열한 예약 경쟁이 벌어지고 있다.

이 때문에 초기에 접속이 지연되기도 했다.

특히 일부 대상자의 경우 민방위나 예비군 명단에 없다는 공지가 뜨는 등 한때 차질도 빚어졌다.

이번 사전예약 대상자는 30세 이상 예비군과 민방위 대원, 국방·외교 관련자 등 약 370만명이다. 국방 관련자에는 군과 군무원 가족이나 군 시설을 상시 출입하는 민간인도 포함된다.

