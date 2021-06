인천국제공항, 제2회 공항산업신기술 온라인 전시회

[아시아경제 이동우 기자] 인천국제공항공사는 공항산업분야 중소기업의 수출촉진과 해외판로 확대를 위해 1일부터 오는 30일까지 한 달 간 온라인 비대면 방식의 '2021 제2회 공항산업신기술 온라인 전시회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 온라인 전시회는 코로나19로 수출길이 막혀버린 중소기업의 온라인 수출 활성화를 목적으로 개최된다.

앞서 공사는 지난해 11월 제1회 공항산업신기술 온라인 전시회를 개최했으며, 공항 및 항공산업 중소기업의 우수 혁신기술 온라인 홍보를 통해 전시회 참관객 약 2만2000명, 바이어 거래상담 18건 성사 등 성황을 이룬 바 있다.

이번 제2회 공항산업신기술 온라인 전시회는 인천공항 협력 중소기업 중 스마트 기술보유 기업, 공항 인프라 기술보유 기업, 공항 안전 기술보유 기업을 대상으로 수출잠재력이 높은 20개 사를 참가기업으로 선정했으며 지난 제1회 온라인 전시회와 마찬가지로 전시회 참가비용 및 전시관 구축비용은 인천국제공항공사가 지원한다.

특히, 이번 온라인 전시회에서는 공항산업 중소기업의 홍보뿐만 아니라 기업수출역량에 따른 해외바이어 수출상담회, 현업부서 구매상담회, 수출 첫걸음 맞춤형 교육 등 중소기업의 비대면·온라인 수출을 촉진하기 위한 다양한 프로그램도 제공할 예정이다.

