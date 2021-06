[아시아경제 김수환 기자] 중국 경제전문 매체 차이신은 중국의 5월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 52.0로 집계됐다고 1일 밝혔다.

이는 전월 51.9보다 소폭 상승한 수준이며 전망치인 51.9 보다 높은 수치다.

제조업 경기 동향을 보여주는 PMI 지수는 기준선인 50을 넘으면 경기 확장을, 넘지 못하면 경기 위축을 의미한다. PMI 지수는 신규 주문, 출고가, 재고량 등에 대한 기업 설문 조사를 바탕으로 산출된다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr