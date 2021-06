북한, 김정은 총비서 밑 '2인자' 제1비서 신설

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 최근 노동당에 김정은 총비서 바로 밑에 ‘제1비서’ 자리를 신설한 것으로 알려졌다.

1일 대북 소식통에 따르면 북한이 지난 1월 노동당 8차 당대회에서 ‘조선노동당 규약’을 개정하고 제3장 ‘당의 중앙조직’ 중 제26항에서 "당 중앙위원회 전원회의는… 1비서, 비서를 선거한다"는 문구를 추가했다.

이는 총비서 아래 제1비서 직함을 신설한 것으로, 7명의 당 비서 가운데서도 2인자 자리를 공식화한 셈이다. 당규약에서는 제1비서가 김 총비서의 위임을 받아 회의를 주재할 수 있다고 규정한 것으로 전해졌다.

북한에서 김 총비서를 대신해 회의를 주재할 수 있는 직책은 당 정치국 상무위원들뿐이다. 현재 정치국 상무위원은 김 총비서를 비롯해 최룡해 최고인민회의 상임위원장, 조용원 당 조직비서, 리병철 당 중앙군사위원회 부위원장, 김덕훈 내각 총리 등 총 5명이다.

당 제1비서라는 직함을 고려하면 정치국 상무위원 중 김 총비서의 최측근 조용원 비서가 맡았을 가능성이 큰 것으로 전해진다.

조 비서는 지난달 7일 세포비서대회 2일차 회의를 다른 비서들과 함께 지도하기도 했다.

김 총비서는 2012∼2016년까지 제1비서 직함을 이어왔다. 2012년 당시 김 총비서는 아버지 김정일 국방위원장을 '영원한 총비서'로 추대하고 자신은 당 제1비서직을 신설해 맡은 바 있다.

