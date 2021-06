"온가족 맞춤형 자산관리"…농협銀, 창립60주년 기념 웹세미나 개최

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 농협 창립60주년을 기념하여 오는 10일 온가족(부모·자녀·손주)이 함께하는 생애주기별 자산관리 웹세미나를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 자산관리 웹 세미나는 사전 설문을 통해 조사한 '각 세대별 가장 궁금해 하는 자산관리 비법'을 NH 올100자문센터의 전문위원들이 쉽고 명쾌하게 풀어가며 진행될 예정이다.

웹 세미나 사전신청 선착순 1000명에게는 스타벅스 기프티콘을 증정한다. 또한, 퀴즈 참여자 중 추첨을 통해 100명에게 스타벅스 기프티콘을 제공하고, 퀴즈 정답자를 대상으로 추첨을 거쳐 다이슨 헤어드라이(3명), 에어팟 프로(3명) 및 외식상품권 10만원권(3명)을 제공한다.

권준학 은행장은 “지난 60년 동안 농협과 함께 해주신 고객님들께 감사의 마음을 전하기 위해 온 가족이 함께 할 수 있는 자산관리 웹세미나를 준비했다”라며 “이번 세미나를 통해 고객님들께서 생애주기별 자산관리에 더욱 관심을 가지고 여유로운 미래를 준비할 수 있기를 바란다”고 말했다.

자산관리 웹 세미나 참석을 위해서는 사전 신청을 해야 하며, 1일 오전 9시부터 NH농협은행의 각 채널(스마트뱅킹, 올원뱅크, NH멤버스 및 SNS 등)을 통해 누구나 신청 가능하다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr