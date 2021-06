[아시아경제 박지환 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,460 전일대비 410 등락률 +6.78% 거래량 26,900,048 전일가 6,050 2021.06.01 10:29 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 컨테이너선 4척 5290억원 수주삼성중공업, LNG선 공사 수주 계약 체결삼성重, LNG운반선 2척 4170억원 수주 close 은 아시아 지역 선주로부터 총 5290억원 규모의 컨테이너선 4척을 수주했다고 1일 공시했다.

수주된 선박은 2024년 2월까지 선주사에 순차적으로 인도될 예정이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr