김산 무안군수, 공무원들과 양파 수확 구슬땀

군청 전 공직자…농민과 함께하는 농촌일손돕기 ‘큰 호응’



[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 코로나19와 농촌 고령화로 인해 어려움을 겪는 농업인들을 돕기 위한 농촌일손돕기에 적극적으로 나서고 있다.

31일 군에 따르면 지난 4월부터 자원봉사자를 모집하고 농촌일손돕기 알선창구를 운영한 결과 5월 말까지 공공기관, 사회단체, 학생 등 600여 명을 농가와 연결해 양파·마늘 수확을 지원했다.

또한 군청 공직자들은 5월 중순부터 자발적으로 영세농, 고령농가 등 일손이 취약한 농가에 방문해 양파·마늘 수확을 돕고 있으며, 김산 군수도 31일 무안읍 신학리에 있는 농가를 방문해 공무원들과 함께 양파를 수확하며 구슬땀을 흘렸다.

군은 일손 부족으로 어려움을 겪고 있던 농가들과 어려움을 함께함으로써 농민들의 큰 호응을 얻고 있으며, 앞으로도 일손 돕기를 지속해서 실시할 계획이다.

김산 군수는 “무더운 날씨에도 불구하고 농민들과 어려움을 함께하기 위해 일손을 보태주신 공직자들과 자원봉사자들께 진심으로 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 농촌 인력난 해소를 위한 다양한 지원방안을 마련해 농가들의 시름을 덜어 드리겠다”고 말했다.

호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr