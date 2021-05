[아시아경제 공병선 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 33,550 전일대비 200 등락률 -0.59% 거래량 388,642 전일가 33,750 2021.05.31 14:06 장중(20분지연) 관련기사 대우조선, 영구자석형 축발전기모터 국산화 나선다대우조선, 3700억 규모 대형 해상풍력발전기 설치선 1척 수주대우조선해양, 3682억원 공사 수주 계약 close 은 아시아 지역 선주와 2169억원 규모 LNG 운반선 공사 수주 계약을 체결했다고 31일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.1% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr