[특징주]진원생명, 한미와 mRNA 백신 생산기반 구축…"코로나19 백신 상용화도 협력"

진원생명과학이 강세다. 한미사이언스와 mRNA 백신에 대한 합의를 했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

진원생명과학은 31일 오후 1시14분 기준 전거래일 대비 4.00%(900원) 오른 2만3400원에 거래됐다.

이날 양사는 mRNA 백신의 대규모 생산기반 및 글로벌 비즈니스 네트워크 구축에 나섰다고 밝혔다. 계약에 따라 양사는 보유한 핵심 기술을 최적화해서 mRNA 백신의 대규모 생산을 위한 차세대 생산기술을 연구할 계획이다.

또 코로나19 등 신종 감염병 mRNA 백신의 공동 연구 및 사업화를 포함한 포괄적인 글로벌 핵산 사업 네트워크 구축을 위한 파트너가 된다.

현재 진원생명과학은 코로나19, 메르스, C형간염 예방 DNA 백신의 임상 개발을 진행 중이다. 기존 코로나19 mRNA 백신 이외에 바이러스 변이까지 예방하는 팬(pan) 코로나19 mRNA 백신 후보물질을 보유하고 있다. 이와 함께 미국 자회사인 VGXI를 통해 DNA 백신과 유전자 치료제의 핵심 원료물질인 플라스미드 DNA 및 mRNA 백신 원액을 위탁 생산할 수 있는 cGMP급 공장을 보유하고 있다.

