112신고 전화했는데 보이스피싱 조직원이 받았다 … 부산경찰, ‘변작 중계기’ 관리책 일당 검거

전화번호 변작 중계기 관리인·현금수거책 3명 검거



저금리 대출 광고·문자 주의, 대출은 방문상담으로



중계기 관리, 현금 수거 등 고수익 아르바이트 주의

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] “의심나서 112 신고 전화 했더니 보이스피싱 조직원이 받았다!”

악성 앱을 통해 개인정보를 다 털어내고, 전화 ‘가로채기’ 수법까지 쓰는 진화한 지능형 보이스피싱 일당이 붙잡혔다.

부산기장경찰서(서장 김형철)는 저금리로 대환대출을 해주겠다는 보이스피싱 수법으로 16회에 걸쳐 2억 6400만원 상당을 편취한 일당 3명을 검거했다.

이 가운데 국내 중계기 관리책 A씨(30대,남)와 현금수거책 B씨(30대,남) 등 2명을 구속하고, 중국현지 관리책 C씨(남)는 인터폴을 통해 수배했다.

경찰엣 따르면 피해자 D씨는 기존 저축은행에서 대출이 있는 상황에서 다른 금융기관으로부터 대출관련 메시지를 받고 전화상담을 하던 중에 대출에 필요하다며 금융기관의 앱을 설치했다.

그 이후 저축은행 대출관계자로부터 기존 대출금을 변제하지 않으면 다른 금융기관에서 대출을 받을 수 없다고 해 대출금 변제명목으로 돈을 건네줬다.

이 피해금을 받으러 온 현금수거책 B씨는 SNS에서 고액 아르바이트 광고를 보고 일자리를 구했으나 보이스피싱 조직 공범 혐의까지 확인돼 구속됐다.

현금수거책을 검거하는 과정에서 추적 단서를 확보해 지난 2~4월 사이 경북의 한 모텔 3개소에서 중계기를 운영하는 관리책 A씨를 검거해 구속하고, 중국에서 총책역할을 하는 피의자는 인터폴에 수배조치했다.

최근 보이스피싱 조직의 수법을 보면, 악성앱을 설치하게 해 피해자도 모르게 피해자의 휴대폰에 있는 개인정보를 빼가거나 계좌 내 돈을 이체해 갈 정도로 대담하게 진화됐다.

저금리 대출을 해주겠다는 문자·전화 광고를 통해 관심을 끈 뒤 대출에 필요하다고 하면서 카카오톡이나 문자메시지로 url주소나 설치파일을 보내 금융기관 앱과 똑같이 생긴 악성앱 설치를 하도록 유도하는 수법이다.

설치된 앱을 통해 피해자에게 이름, 주민번호 등 개인정보를 입력하게 하는 방식이다.

특히 이 악성앱은 전화를 가로채는 기능이 있어 피해자가 112신고나 금융기관에 확인전화를 해도 보이스피싱 조직으로 연결되기 때문에 피해자가 피해사실을 확인하기 어려운 경우가 많다.

그동안 범죄의 주요수단이 됐던 대포통장 취득이 어렵게 되자 고수익 아르바이트를 미끼로 현금수거책 등 공모자와 해외 전화번호를 국내전화번호로 바꾸는 전화번호 변작 중계기 관리인을 모집하는 경우도 빈번해지고 있다.

보이스피싱 조직이 SNS, 구직사이트, 생활정보지 등에 올리는 현금수거책을 모집하는 고수익 알바 광고는 금융기관에서 채권 추심을 돕는 단순한 업무인 것처럼 광고를 하지만 실제는 보이스피싱 총책에 의해 속은 피해자로부터 피해금을 받아 전달하는 역할을 하게 된다.

또 인터넷 모니터링. 서버 관리 등 재택근무 명목으로 고액을 지급하겠다며 관리인들을 모집하고, 전화번호 변작 중계기를 주거지나 숙박업소 등에 설치하게 해 이를 통해 인터넷 전화나 외국 번호를 국내 번호(010)로 바꿔 범행에 이용한다.

경찰은 고수익 아르바이트 광고에 속아 지원했다가 자신도 모르게 보이스 피싱 조직의 범죄를 도와주는 공범이 될 수 있기에 각별한 주의가 필요하다고 했다.

현금수거책으로 검거된 피의자들이 대부분 처음에는 보이스피싱 현금 수거책인 줄 몰랐다고 진술하지만 보강수사를 통해 현금 수거책 일을 알고 했다는 증거가 확인돼 구속되는 경우가 많다.

경찰 관계자는 “보이스피싱 범죄에 연루되지 않기 위해서는 구직 시 해당 업체를 직접 방문해 어떤 업무를 하는지 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.

부산 경찰은 금감원 및 금융기관과도 은행 창구에서 고액을 인출하는 경우 사용처를 반드시 확인하도록 하고 ATM기에서 고액을 입금하는 경우 송금책으로 의심하고 경찰에 신속하게 신고할 수 있도록 협업을 추진하고 있다.

