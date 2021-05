카카오커머스, '톡딜 프레시 베타' 배송 지역 확대

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오커머스는 빠른 배송 서비스 ‘톡딜 프레시 베타’의 배송 가능 지역과 상품을 확장한다고 31일 밝혔다.

톡딜 프레시 베타는 카카오톡 쇼핑하기와 밀키트 전문 업체 ‘프레시지’와의 협업을 통해 지난 3월 30일부터 시작한 빠른 배송 서비스다.

톡딜 프레시의 주문은 카카오톡 쇼핑하기 및 카카오 장보기를 통해 가능하며, 주문 후 2시간 내 주문한 상품이 배송 완료되는 것이 특징이다. 배송의 경우 ‘프레시지’와 종합 디지털 물류 기업 ‘메쉬코리아’의 협업을 통해 진행된다.

톡딜 프레시 베타는 그동안 강남 일부 지역으로 한정됐던 서비스 지역을 강남구·송파구·서초구까지 확대한다. 단 서초구 내곡동과 양재2동은 제외다.

이를 통해 이들 지역 내 사무실에 근무 중인 직장인들의 간편 식사 수요와 해당 지역에 거주하는 1~2인 소형 가구들을 공략하겠다는 계획이다.

또 샐러드·볶음밥·디저트 등 총 9개 상품만 주문 가능했던 것을 즉시 섭취 혹은 데우기만 하면 먹을 수 있는 RTE·RTH(Ready To Eat ·Ready To Heat) 상품들과 냉동·냉장 밀키트, 샐러드 등 52개 상품으로 이날부터 확장한다.

배송 운영 시간도 늘린다. 기존에는 오전 7시부터 오전 10시까지 주문하면 12시 전까지 배달 완료되는 시스템이었지만 이날부터 오전 10시부터 오후 7시까지의 주문은 당일 2시간 내로, 오후 7시 이후부터 다음날 오전 10시까지의 주문은 다음날 12시까지 배송된다. 일요일은 휴무로 토요일 오후 7시 이후 주문 건의 경우 월요일 12시까지 배송된다.

배송비는 1건당 2900원으로 서비스 확장을 기념해 한시적으로 3만원 이상 구매 시 무료 배송 서비스가 제공된다.

카카오커머스 관계자는 "프레시지와의 협업으로 카카오커머스만의 빠른 배송 상품들을 선보이고 있다"며 "고객들이 카카오톡 쇼핑하기를 통해 얻을 수 있는 경험들을 확대할 수 있는 새로운 방안들을 지속 고민해 선보이겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr