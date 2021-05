강진군, 푸소(FU－SO) 체험 운영 농가 모집

[강진=아시아경제 호남취재본부 김용수 기자] 전남 강진군은 2021년도 푸소(FU-SO) 체험 운영 농가를 모집한다고 31일 밝혔다.

군은 시골 농가에서 1박 2일 또는 2박 3일간 생활하며 농촌의 여유와 따뜻한 감성을 느끼는 강진군만의 농촌 민박·농촌체험 프로그램인 강진 푸소 체험을 확대하기 위해 신규 운영 농가를 모집한다.

신청 자격은 농어촌민박이 가능한 주택을 소유하고, 푸소 체험에 관심과 열정이 있는 강진군민이라면 누구나 신청을 할 수 있다.

희망 농가는 신청서식을 작성해 내달 15일까지 읍·면사무소에 제출하면 군에서 서류심사와 현장평가를 통해 푸소 체험 운영 농가를 선발할 계획이다.

기타 문의 사항은 강진군청 관광과 관광진흥팀으로 연락하면 된다.

김영빈 관광과장은 “좋은 환경과 조건을 가지고 있는 강진군 농가들이 많이 신청해서 푸소 체험이 더욱 발전할 수 있는 토대가 마련됐으면 좋겠다”고 말했다.

한편 강진 푸소 체험은 코로나19 장기화로 힐링·소규모 여행이 새로운 추세로 떠오르는 가운데 지난 3월부터 운영하고 있다.

