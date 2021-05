제주항공, 2개월 연속 여객·화물 운송 1위

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 이 성수기 관광객 증가와 화물노선 운항 확대로 5월 국내·외 여객 및 화물운송 실적 1위를 차지했다.

31일 국토교통부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 은 이달 1일부터 이날 현재 기준 국내·외 여객 총 127만5762명이 탑승한 것으로 집계됐다. 지난달(123만549명)에 이어 2개월 연속 국내 항공사 여객수 선두 자리를 지켰다.

같은 기간 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 의 국내·외 총 운항편수는 7575편으로 올해 1월(2769편) 대비 3.6배 증가했다. 앞서 회사는 지난 3월 코로나19 상황에서도 제주기점 국내선 하루 운항편수 역대 최다인 101편을 기록하기도 했다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 은 여행 성수기를 맞아 제주를 방문하는 관광객이 꾸준히 증가하고 무착륙 관광비행 등 다양한 프로모션 활동이 여객수 상승에 주효했다는 평가다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 에 이어 국내·외 여객을 많이 실어 나른 항공사는 진에어(102만2055명), 티웨이항공(94만719명), 아시아나항공(91만9073명), 대한항공(86만4779명) 등 순이다.

회사는 화물운송 실적에서도 이달 총 4865톤을 기록하며 국내 저비용항공사(LCC) 중 1위를 차지했다. 회사는 올해 1월 1671톤, 2월 3273톤, 3월 3704톤, 4월 4548톤의 화물을 운송해 5개월 연속 상승세를 유지했다. 이어 티웨이항공(4162톤), 진에어(4096톤), 에어부산(3266톤) 등이다.

제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 250 등락률 +0.99% 거래량 180,012 전일가 25,350 2021.05.31 10:58 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 호국보훈의 달 국내선 할인 확대제주항공·제주도, 지역화폐 ‘탐나는전’ 활성화 업무협약제주항공, 비즈니스 좌석 서비스 국내선 확대 close 은 코로나19 장기화에 대응하기 위해 무착륙 관광비행 등 여객수요 및 화물운송 사업을 꾸준히 확대하고 있다. 다음달 관광비행은 인천에서 매주 토요일(다음달 5·12·19·26일) 총 4회, 부산에서 다음달 26일 총 1회 운항한다. 또 인천~하이커우 노선 주당 1회, 인천~호치민 노선은 주당 3회씩 운항 중이다. 다만 이달 초부터 인천~타이페이 화물 노선은 현지 상황을 고려해 잠정 중단했다.

한편 지난달 국내 항공사의 국내·외 총 여객수는 619만1871명으로 전달(597만7132명) 대비 3.5% 상승했고, 화물운송은 총 22만8243톤으로 같은 기간(22만8918톤) 소폭 하락했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr