이디야커피, ‘프로틴음료’ 3종· '영양 스낵바' 2종 출시

[아시아경제 임혜선 기자] 이디야커피는 다음달 1일 간편하고 맛있게 단백질을 섭취할 수 있는 ‘프로틴음료’ 3종과 ‘영양 스낵바’ 2종을 출시한다.

프로틴 시리즈는 단백질 섭취 방법에 따른 고객 취향을 고려해 프로틴 밀크 2종과 콜라겐 워터 1종으로 구성됐다. ‘카라멜 프로틴 밀크’는 우유에 카라멜과 그래놀라가 어우러졌다. ‘바닐라 프로틴 밀크’는 우유와 바닐라, 그래놀라가 들어있다. 두 제품 모두 삶은 달걀 5개에 해당하는 단백질 30g을 섭취할 수 있는 고단백 음료다.

‘사과리치 콜라겐 워터’는 사과 맛에 리치 콜라겐 젤리의 식감을 느낄 수 있는 음료로, 단백질 10g과 콜라겐을 동시에 섭취할 수 있다. 판매 가격은 프로틴 밀크 각 3800원, 콜라겐 워터 4800원이다.

‘영양 스낵바’ 2종도 선보인다. 대표 제품인 ‘이디야 단백질바 초코쿠키’는 초콜릿에 크리스피볼, 시리얼 등이 들어있다. 13g의 고함량 단백질을 맛있게 섭취할 수 있는 제품이다. 가격은 1400원이다.

