SK매직 '물 맛' 세계서 인정

국제식음료품평원(ITI) 최고등급 ‘최우수 미각상(3스타)’ 수상

[아시아경제 김철현 기자] SK매직(대표 윤요섭)은 대표 제품인 '스스로 직수정수기'로 벨기에 국제식음료품평원(ITI)이 주최한 '2021 ITI 국제식음료품평회'에서 최고 등급인 3스타를 받아 최우수 미각상을 수상했다고 31일 밝혔다.

국제식음료품평원(ITI)은 2005년 벨기에 브뤼셀에 설립된 세계적 권위를 가진 식음료 품질 평가기관으로 매년 세계 130개국에서 생산되는 식음료 제품을 분석하는 품평회를 열어 선정된 세계 최고수준의 제품에 품질 인증마크를 수여한다. 올해도 세계 16개 국가, 200여명의 저명한 소믈리에와 미슐랭 스타 셰프들이 대거 참여해 블라인드 테스트로 객관적인 평가를 진행했다.

SK매직은 이번 품평회에 대표 제품 스스로 직수 정수기, 올인원 직수 얼음정수기, 올인원 직수 정수기 등 총 3개 정수기에서 정수된 물을 처음으로 출품했다. 그 결과 스스로 직수 정수기의 정수된 물의 맛, 향, 조직감 등이 세계 최고 수준으로 인정받아 최고등급을 획득했다. 함께 출품한 올인원 직수 얼음정수기와 올인원 직수정수기의 물도 우수한 평가를 받아 2스타 등급을 받았다.

SK매직은 정수된 물을 저수조 탱크에 담아 보관하는 방식이 아닌 사용자의 필요에 따라 물을 바로 정수해 제공하는 '직수형' 정수기를 개발했으며 수질 전문기술 연구소인 '환경분석센터'를 운영해 정수기 물 맛을 연구하고 있다. SK매직 관계자는 "이번 수상으로 K정수기를 선도하는 SK매직의 우수성을 세계적으로 입증했다"며 "앞으로도 고객에게 세계 최고 수준의 제품과 서비스를 제공할 수 있도록 투자와 연구를 아끼지 않겠다"고 말했다.

