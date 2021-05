에어부산 "반려동물 사진 보여주면 프리미엄 사료 증정"

[아시아경제 이동우 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,575 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,575 2021.05.31 00:00 장중(20분지연) 관련기사 아사아나항공, 상장적격성 실질심사 사유 발생 에어부산, 호텔 숙박 연계 무착륙 관광비행 '에어텔' 선봬에어부산, 15일 부산~울란바토르 부정기 편 투입 close 은 반려동물을 위한 ‘하늘 위 펫스토랑’ 이벤트를 추가 실시한다고 31일 밝혔다.

에어부산은 다음달 1일부터 국내선 이용객을 대상으로 프리미엄 반려동물 사료 및 간식으로 구성된 '웰츠 트래블 키트'를 증정한다. 수령 방법은 에어부산 카운터에서 탑승객과 반려동물이 함께 찍은 사진만 보여주면 된다. 이벤트는 에어부산이 준비한 '웰츠 트레블 키트'가 소진될 때 까지 진행한다.

에어부산은 인스타그램 해시태그 및 퀴즈 이벤트도 함께 진행해 반려동물을 키우는 고객과의 소통도 한층 더 강화한다는 방침이다. 인스타그램 해시태그 및 퀴즈 이벤트는 '웰츠 트래블 키트'를 수령한 승객이 에어부산 공식 인스타그램 계정을 팔로우한 후, 에어부산이 명시한 해시태그(#에어부산반려동물 #에어부산펫 #펫스토랑 #에어부산웰츠)와 함께 웰츠 트래블 키트와 반려동물이 함께 나온 사진을 업로드하거나 퀴즈 이벤트 게시물에 댓글로 답을 달면 추첨을 통해 반려동물 국내선 무료항공권, 웰츠 트래블 키트를 제공한다.

에어부산 관계자는 "많은 승객들이 또 하나의 가족인 반려동물과 보다 즐거운 여행을 할 수 있도록 관련 마케팅을 강화해 펫 친화 항공사의 지위를 확고히 다져 나갈 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr