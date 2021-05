경기교육청, 교복 학교주관구매 지침서 개정위한 업무지원단 운영

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 6월 한 달간 '교복 학교주관구매 지침서 개정'을 위한 업무지원단을 운영한다.

교복 학교주관구매는 각 학교가 선정업체와 계약을 통해 교복을 구매하는 제도다. 교복 가격 안정화 방안에 따라 2015학년도부터 도입됐다.

업무지원단은 경기교육청 담당자와 교육지원청 담당자, 학교 교사 등이 교복 학교주관구매 지침서를 개정, 보완작업 적극 참여할 수 있도록 지원하는 역할을 맡는다.

또 교복 업무담당자 교체 때 업무인계의 유연함, 업무 효율성, 교복 지원사업 문제점 검토와 개선 의견 등을 제안해 교복 학교주관구매 제도의 현장 안착에도 힘을 쏟는다.

경기교육청은 교복 학교주관구매 지침서가 확저되면 학교주관구매 때 지원청과 학교의 담당자들이 업무참고용으로 활용할 수 있도록 책자와 파일로 보급할 예정이다.

정수호 경기교육청 학부모시민협력과장은 "업무지원단 운영으로 학교 현장의 상황을 최대한 반영해 지침서를 개정, 보완하고 업무담당자에게 도움이 되는 업무지침을 안내하도록 노력하겠다"고 전했다.

