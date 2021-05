4월 주택 인허가 물량 4만4600호…전년비 40%↑

4월 주택 인허가 4.5만 호, 착공 4.5만 호, 분양 2.7만 호, 준공 2.5만 호

[아시아경제 조강욱 기자] 국토교통부는 4월 주택 인허가 물량이 전국 4만4609호로 지난해 같은 달에 비해 39.9% 증가했다고 30일 밝혔다.

같은 기간 수도권은 2만5487호로 80.4% 증가했고 특히 서울의 경우 1만107호로 132.9% 늘었다. 지방은 1만9122호로 작년보다 7.7% 늘었다.

전국 아파트 인허가 물량은 3만2369호로 43.1% 늘었고 아파트 외 주택은 1만2240호로 32.1% 증가했다.

4월 주택 착공 물량은 전국 4만5262호로 작년 동월(4만7318호) 대비 4.3% 감소했다. 수도권은 2만403호로 작년 대비 19.6% 줄어든 반면, 지방은 2만4천859호로 13.4% 증가했다.

전국 아파트는 3만4042호로 작년 대비 10.4% 감소했고 아파트 외 주택은 1만1220호로 20.3% 증가했다.

4월 공동주택 분양 물량은 전국 2만6962호로 작년 동월(2만5천772호) 대비 4.6% 증가했다.

수도권은 1만1900호로 1.1% 늘었고 지방은 1만5062호로 7.6% 증가했다.

일반분양은 2만4327호로 작년 대비 52.0% 증가했고 임대주택은 439호로 92.8% 감소했다. 조합원분은 2196호로 40.2% 줄었다.

4월 주택 준공 물량은 전국 2만4583호로 작년 동월(4만7827호) 대비 48.6% 감소했다.

수도권은 1만4293호로 작년 대비 35.8%, 지방은 1만290호로 59.8% 각각 감소했다. 전국 아파트는 1만7002호로 56.7% 줄었고 아파트 외 주택은 7581호로 11.4% 감소했다.

