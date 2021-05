강북구 ‘도심 공공주택 복합사업’ 후보지 3곳 예정지구 요건 충족

구 수유12구역, 삼양역 북측, 송중동 주민센터 인근 주민, 예정지구 동의서 LH에 제출...강북구 후보지 11곳 중 최초로 주민동의율 확보

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)는 지난 27일 ‘도심 공공주택 복합사업’ 후보지의 주민들이 예정지구 지정 동의서를 한국토지주택공사(LH)에 전달했다고 밝혔다.

주민 동의율을 확보한 후보지는 저층주거지 3곳으로 구 수유12구역, 삼양역 북측, 송중동 주민센터 인근이다.

특히 구 수유12구역에서는 주민 동의율 20%를 넘겼다. 예정지구 지정요건인 주민(토지등소유자) 동의율 10% 이상을 충족하면서 사업추진에 급물살을 타게 될 것으로 전망된다.

해당 후보지는 정부가 구성하는 사전 검토위원회 심의를 통과하면 예정지구로 지정된다. 이후 1년 내 토지등소유자 3분의 2이상 동의(면적기준 1/2)하면 본 지구로 확정된다.

공공주택 복합개발 2차 선도사업의 강북구 후보지는 역세권 7곳, 저층주거지역 4곳 등 총 11개 구역이다. 이 가운데 저층주거지 3곳이 주민 동의요건을 확보했고 나머지 8개 지역은 관련 절차가 진행 중이다.

도심 공공주택 복합사업은 낙후된 역세권, 저층주거지 등을 공공 개발해 주택 공급을 늘리는 대책이다. 역세권은 주거·상업·문화기능이 집약된 지역으로 복합 고밀 개발되며, 저층주거지역은 사회간접자본 등을 갖춘 주거공간으로 탈바꿈하게 된다.

박겸수 강북구청장은 “주민동의서가 제출되면서 사업 진행에 청신호가 커졌다. 계획대로 사업이 가시화되면 올해 하반기에는 본 지구 지정이 이뤄질 것으로 보인다”며 “신속하고 성공적인 사업 추진을 위해 해당 후보지 주민 소통과 행정적 지원을 강화하겠다”고 말했다.

