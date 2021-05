박용진 “도쿄올림픽 독도 日영토 표기, 용납 못해..즉각 삭제해야”

[아시아경제 구채은 기자] 대선 출사표를 던진 박용진 더불어민주당 의원이 30일 "도쿄올림픽 홈페이지에 독도를 일본영토로 표기한 일은 결코 용납할 수 없다. 즉각 삭제해야 한다"고 했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북에 "일본이 도쿄올림픽 홈페이지에 독도를 일본 영토로 표기한 일은 결코 용납할 수 없는 주권 침해행위이자 올림픽정신을 훼손하는 어리석은 행위"라며 이같이 말했다.

그는 "일본 내 코로나19 확산 사태로 자국내에서조차 올림픽 취소 논란이 벌어지고 있고 선수단의 안전 문제를 둘러싼 우려가 제기되고 있는 가운데 일본 측이 이렇게 자충수를 두는 이유를 모르겠다. 올림픽 대회 성사의 의지가 아예 없는 것이 아니라면 이웃나라를 자극하는 정치적 행위를 중단해야 한다"고 강조했다.

박 의원은 "일본 측이 이러고도 도쿄올림픽이 성공하기를 바란다고 말한다면 심각한 이중적 태도로 규탄 받아 마땅하다"며 "일본 정부와 일본 올림픽위원회는 일이 더 커지기 전에 독도 표기를 삭제하여 여러 어려움에도 불구하고 도쿄올림픽 참가를 결정한 한국 정부와 국민들의 선의에 화답하기 바란다"고 했다.

박 의원은 특히 국제올림픽위원회(IOC) 측의 태도를 문제 삼았다. 박 의원은 "IOC는 일본 측의 잘못된 행동과 태도에 대해 분명한 입장을 가져야 한다. 우리 정부는 2018년 평창동계올림픽 당시 한반도기에서 독도 표기를 삭제해 달라는 IOC의 권고를 받아들인 바 있다. 그야말로 대승적 차원의 결정이었다"면서 "그런데 똑같은 일이 벌어졌는데도 IOC가 아무런 입장을 보이지 않고 일본 측에 떠넘기는 무책임한 태도를 보이는 것은 큰 실수를 하는 것이다. 도쿄올림픽을 망치고 싶은 것이 아니라면 적극적인 역할을 해야 할 것"이라고 경고했다.

박 의원은 이어 "정부와 올림픽위원회는 이번 일에 대해 단호한 입장을 IOC와 일본 정부에 전달하고 IOC가 분명한 입장을 갖도록 노력해야 할 것"이라고 했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr