은평구 '온라인 자동차 정비교실' 운영

6월1일부터 은평구 공식 유튜브 및 페이스북에서 영상 제공

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)가 지난해에 이어 오는 6월1일부터 '초보운전자 온라인 자동차 정비교실'을 운영한다.

코로나19로 생활 속 거리두기가 장기화 되면서 온라인 교육에 대한 수요가 높아지고 셀프정비에 대한 관심이 지속적으로 증가하는 데에 부응하기 위해 자동차 정비교육 영상을 제작, 은평구 공식 유튜브 및 페이스북에서 볼 수 있다.

이번에 공개될 영상은 총 2편으로 교육 내용은 ?와이퍼 교환 및 확인 ?워셔액 점검 및 보충 ?스마트키 배터리 교환 ?브레이크 패드 마모 확인 ?스크래치 유지보수 ?브레이크등 및 방향지시등 확인 ?사이드미러 각도 조절 방법 등 초보운전자에게 꼭 필요한 내용을 담고 있다.

이번 자동차 정비교육 영상은 자동차 전문가 양성소인 신진과학기술고등학교와 협력하여 제작, 운전자라면 누구나 이해하기 쉽게 자세한 설명과 초보운전자도 쉽게 따라 할 수 있는 실습영상으로 구성돼 있어 안전한 교통문화 정착에 큰 도움이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

김미경 구청장은 “이번 영상교육을 적극 활용, 제2의 생활 공간이 된 자동차 자가점검으로 은평구민들의 차량유지비 절감 및 안전사고 예방에 큰 도움이 되기를 바란다”고 전했다.

