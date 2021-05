[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 평소 임금체납으로 압박을 느낀 40대 남성이 전남 진도대교 인근에서 실종돼 경찰이 수색작업을 벌이고 있다.

29일 목포해경 등에 따르면 지난 28일 오후 5시 21분께 A(49)씨가 거주지에 유서를 남기고 실종됐다는 신고가 접수됐다.

A씨는 평소 임금체납으로 압박을 느끼고 있었으며 A씨의 거주지에서 지인이 유서를 발견하고 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

신고를 받은 경찰은 A씨의 행적을 추적 중 진도대교 인근 녹진휴게소에서 A씨의 BMW 승용차를 발견했다.

경찰 등은 A씨를 찾기 위해 진도대교 인근 바다 등을 수색하면서 정확한 실종 경위 등을 조사하고 있다.

