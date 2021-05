울산 신고리원전 4호기서 화재 발생 터빈 정지 … 원안위, 조사 착수

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산 울주군 신고리 원전 4호기에서 29일 오전 9시 28분께 화재가 발생해 터빈이 정지했다.

화재는 발생한 지 1시간여 만인 오전 10시 29분께 진화됐다.

한국수력원자력 새울원자력본부는 “인명 피해나 방사성 물질 누출 등은 없는 것으로 파악했다”고 밝혔다.

원자력안전위원회는 초기 상황을 파악하고 있으며, 한국원자력안전기술원(KINS) 전문가로 구성된 조사단을 파견해 상세히 조사할 계획이다.

이날 화재는 발전기에 자계를 형성시켜 발전할 수 있도록 돕는 터빈·발전기 부속기기에서 발생한 것으로 알려졌다.

원안위는 신고리 4호기가 현재 원자로 5% 수준을 유지하고 있으며, 발전소 내 방사선 준위도 평상 수준을 유지하고 있는 것으로 파악하고 있다.

원안위는 사고 원인 조사와 한수원의 재발방지 대책 등을 점검할 계획이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr