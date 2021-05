기술+감성 '2021 H 시리즈'…현대건설 "코로나시대 위로·행복 제공"

새로운 공간정의로 주거문화 선도하는 현대건설만의 라이프스타일 제시

코로나 시대 고객들에게 위로와 여유, 기분 전환의 행복 주는 공간 만들기

'집의 본질에 충실하자'는 컨셉으로 세가지 테마로 구성해 상품 개발 예정

기술과 감성이 융합된 상품개발 통한 브랜드 가치 극대화 및 주거문화 선도

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 56,100 전일대비 200 등락률 -0.36% 거래량 1,090,001 전일가 56,300 2021.05.28 15:30 장마감 관련기사 [2021아파트브랜드대상] 현대건설, 우수 외관·색채·조경에 맞춤형 커뮤니티까지[클릭 e종목]"현대건설,원전 플랜트 건설 기술력 인정"…목표가↑현대건설, '기후변화 대응 최우수 기업' 선정…3년 연속 '명예의 전당' close 이 자사 주거혁신상품 H시리즈(SERIES)의 올해 콘셉트를 '위로와 행복 공간'으로 정했다.

지난해 코로나 시대를 맞아 비대면과 위생, 건강 테마에 집중했다면, 올해에는 코로나 시대를 겪으며 피로감과 우울함이 쌓인 고객들에게 위로와 여유, 기분 전환의 행복을 주는 공간 만들기를 최우선 목적으로 기획했다.

나와 가족에게 행복을 주는 집의 본질에 충실해보자는 것이 올해의 핵심 컨셉으로, ‘각자가 행복한 집’, ‘기분 좋은 흐름이 있는 집’, ‘수고와 시간을 절약하는 집’ 등 3가지 테마로 구성된다.

각자가 행복한 집

첫 번째 테마인 ‘각자가 행복한 집’에서는 가족 구성원 모두가 각자의 공간과 시간을 존중되는 공간 구획을 제안한다.

휴식과 수납, 활동이 구분되는 ‘H 마스터룸’, 부모와 자녀의 거실이 구분되는 ‘H 더블리빙’, 가장 사적인 공간인 토일렛(양변기) 공간을 분리하는 ‘H 토일렛’이 그것이다. 또 늘어나는 재택근무와 성인들의 학습 트렌드에 맞춰 커뮤니티에 어른들의 학습/업무공간 ‘H B(Business)스퀘어’도 개발 예정이다.

기분 좋은 흐름이 있는 집

두 번째인 ‘기분 좋은 흐름이 있는 집’은 단독 주택과 한옥에서 느낄 수 있는 시간과 바람의 흐름이 있는 집을 아파트에서 구현하고자 했다.

‘H 썬바스(가칭)’는 햇빛이 드는 욕실 계획이다. 기존에 안쪽에 위치하던 부부욕실을 전면으로 이동하여 바람과 햇빛이 통하는 공간으로 계획, 호텔같은 휴식과 놀이공간으로 제공하는 아이디어이다.

수고와 시간을 절약하는 집

마지막으로 ‘수고와 시간을 절약하는 집’에서는 워라벨이 정착되고 업무 등 의무적인 일 외에 자신만의 시간이 중요해지는 시대에, 집안일에 드는 시간을 줄일 수 있는 평면옵션을 제안한다. 최근에는 세탁기, 건조기, 냉장고 등 주방 및 생활가전에서 취향대로 고르는 디자인 가전 트렌드가 도드라진다.

‘H캐비닛 주방’은 요리시간은 줄이고 즐기는 시간은 길게 갖고자 하는 라이프스타일에 맞춘 옵션이다. 기존에는 넓은 주방이 선호됐으나 최근에는 주방 공간 자체보다는 식자재와 늘어나는 주방가전을 보관할 공간이 더욱 중요해지고, 가족들이 다양한 활동을 할 수 있는 식탁공간이 중시되기도 한다. 캐비닛 주방은 주방 조리공간은 컴팩트하게 갖추고, 창가에 아늑한 식탁공간 설치 및 주방가전의 수납장을 넓게 계획하는 것이 핵심 포인트이다.

‘H 런드리’에서는 세탁/건조 공간을 새로운 공간에 조닝하는 평면옵션 아이템으로, 런드리 공간을 드레스룸이나 욕실과 연계해 동선을 줄이고 가사업무 효율을 높이는 것이 핵심이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr