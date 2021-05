동대문구 ‘힐링 걷기 챌린지’ 진행

힐링 산책길 활용, 코로나19로 신체활동 위축된 주민 건강증진 기대...인증사진 확인된 참여자 전원에게 음료 및 베이커리 모바일 상품권 지급

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 코로나19로 외부활동 시간이 감소한 구민들의 건강 증진을 위해 ‘힐링 걷기 챌린지’를 진행한다.

‘힐링 걷기 챌린지’는 동대문구에 조성된 ‘힐링 산책길’을 걷거나 자신만의 산책길을 걸으며 인증 및 소개하는 챌린지다.

동대문구에는 현재 ‘홍릉두물길’, ‘청량가로수길’, ‘장안벚꽃안길’, ‘배봉두메십리길’, ‘천장산하늘길’까지 총 5군데의 ‘힐링 산책길’이 조성돼 있다.

챌린지 참가자들은 챌린지 접수 후 7월 한 달 간 동대문구 힐링 산책길 중 1개소를 걷거나, 자신만의 특별한 산책길을 소개하는 사진 혹은 영상을 찍어 본인 SNS에 해시태그(#동대문구힐링걷기)와 함께 업로드 또는 동대문구청 체육진흥과 이메일(mhpark1004@ddm.go.kr)로 보내면 된다.

참여를 원하는 구민은 6월1일부터 30일까지 동대문구청 누리집을 통해 온라인으로 접수하거나 동대문구청 체육진흥과에 전화로 접수할 수 있다.

참여 후 인증사진이 확인된 참여자 전원에게는 모바일상품권을 제공되며 챌린지 종료 후 무작위 추첨을 통해 선정된 30명에게 운동용품이 제공된다.

자세한 사항은 동대문구 체육진흥과로 문의가능하다.

유덕열 동대문구청장은 “장기화된 코로나19로 지쳐가는 구민들이 산책길을 걸으며 ‘힐링’하기를 바란다”며 “구민들이 안심하고 산책할 수 있도록 방역에 더욱 힘쓰겠다”고 전했다.

