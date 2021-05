"한강대학생 사건, 누굴 위한 수사인가…'소신수사' 하라" 靑 청원 등장

"도대체 누구 위한 수사냐" 과잉수사 반대 청원

'진상 규명 촉구' 청원도 계속 진행 중

[아시아경제 강주희 기자] 한강공원에서 실종된 뒤 숨진 채 발견된 고(故) 손정민(22)씨 사건 관련, 소신 있는 수사를 촉구하는 청와대 국민 청원이 등장했다.

27일 국민청원 게시판에는 '한강 사망사건의 소신 있는 수사를 원합니다'라는 제목의 청원 글이 게시됐다.

청원인은 "현재 한강사건은 언론의 여과없는 보도와 일부 스트리머들의 허위사실 유포로 인해 지나치게 과열된 양상을 띠고 있으며 이러한 무분별한 여론전은 이미 한참 선을 벗어난 지 오래"라며 "정상적인 대다수의 국민들은 지극한 피로감을 느끼고 있다"고 지적했다.

또 "단순 참고인으로서 당연히 보호받아야 할 입장인 친구 A군은 무분별한 신상 정보 유포와 유족들의 입장표명에 여과 없이 노출됐고 회복이 어려울 정신적 피해를 입었다고 한다"고 했다.

청원인은 이어 수사당국이 지나치게 여론에 휘둘리고 있음을 우려했다. 그는 "국민의 관심사가 쏠렸다는 명목으로 서초경찰서 강력7팀 전부가 투입되는 유례없는 수사를 진행해왔고 사건자료를 모두 공개하는 적극적이고 납득할만한 수사결과가 발표됐다"라며 "그럼에도 일부 대중들은 근거 없는 이유로 수사확대와 검찰수사전환을 요구하고 있다"고 지적했다.

이어 "도대체 누구를 위한 수사인가. 서초경찰과 검찰은 특정인과 특정사건을 위한 개인의 수사팀이 아니다"라며 "자신들의 관심사와 요구가 충족되지 않는단 이유만으로 형평성 없는 특혜수사를 요구하는 일부 여론에 경찰이 휩쓸리지 않고 소신 있는 수사가 진행될 수 있기를 원한다"고 강조했다.

이런 가운데, 손씨 사고에 대한 진상 규명을 촉구하는 청와대 국민청원도 계속 진행 중이다. 지난 28일 올라온 이 청원은 손씨 사고 당일 함께 있었던 친구 A씨에 대한 확실한 조사가 필요하다는 내용이다. 이 청원은 현재 45만명 이상의 동의를 얻었다.

한편, 경찰은 이번 사건에 대해 범죄와 연관된 정황이 확인되지 않는다고 27일 밝혔다.

보도에 따르면, 한원횡 서울청 형사과장은 이날 브리핑을 통해 "현재까지 손씨 사망이 범죄와 관련된 정황은 확인되지 않았으나 실체적 진실을 밝히기 위해 모든 가능성을 열어두고 수사 중"이라고 밝혔다.

앞서 경찰은 서초경찰서 강력 7개 팀 전원을 투입해 126대의 폐쇄회로(CC)TV 영상과 한강 출입차량 193대 등을 분석했으며, 7개 그룹 16명의 목격자를 상대로 참고인 조사, 현장 조사, 최면 조사 등 33회에 걸친 조사를 한 바 있다.

