서해해경, 국내 ‘최초’ 고난도 비행기 엔진 교체작업 성공

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 서해지방해양경찰청(청장 윤병두)이 국내 최초로 고난도 비행기 엔진 교체에 성공했다.

28일 서해해경청에 따르면 CN-235 비행기의 엔진 중정비(분해 후 재조립)와 엔진 장·탈착(교체) 등의 고난도 작업을 완벽하게 수행했다.

CN-235 비행기 엔진 중정비는 정밀한 기술이 필요하다. 이 때문에 지정업체인 스페인 ITP AERO 社가 4개월 동안 엔진을 분해한 후 재조립했다.

엔진 장·탈착은 무안 항공대가 20일 동안 진행했다. 기존 엔진 교체는 해외 제작사나 정비인증업체가 수행했으나 이번 엔진 교체는 무안 항공대 정비팀과 국내업체(고암에이스)의 협업을 통해 진행했다.

특히 국내업체와의 협업으로 해외 정비업체 정비사의 자가격리로 인한 2주 불가동 기간을 단축할 수 있었고, 해양경찰 자체 정비기술 확보뿐만 아니라 국내 항공정비 업체 활성화에도 이바지했다.

더구나 항공 정비 분야에서 통상적으로 활용했던 정비 단가계약에서 탈피, 일반 경쟁입찰 방식을 도입함으로써 6억원 가량의 예산을 절감하는 성과를 거뒀다.

해경은 이번 협업을 바탕으로 향후 엔진 장·탈착 작업을 자체적으로 수행할 수 있도록 교육을 강화하고 시설을 보강할 계획이다.

박제수 서해해경청 항공단장은 “해양경찰 최초의 고정익 정비고가 전남 무안에 오는 2026년 만들어질 예정”이라며 “이번 엔진 장·탈착 협업 성공이 자체 기술 인력확보 측면에서 중요한 기반이 될 것”이라고 말했다.

