전남 강진 연방죽 생태순환 수로 농업…국가중요농업유산 제16호 지정 쾌거

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 김승남 국회의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)은 28일 “강진군 연방죽 생태순환수로 농업시스템이 농림축산식품부 주관 국가중요농업유산 제16호로 지정됐다”고 밝혔다.

국가중요농업유산은 환경·사회·풍습 등에 적응하면서 오랫동안 형성시켜 온 유·무형의 농업자원 중 보전하고 계승할만한 가치가 있는 것을 국가가 지정하는 제도를 말한다.

지난 2013년부터 현재까지 15개소가 지정됐으며 ‘농림어업인 삶의 질 향상 및 농산어촌개발 촉진에 관한 특별법’에 법적 근거를 두고 있다.

이번에 지정된 ‘강진 연방죽 생태순환 수로 농업시스템’은 농림축산식품부에전국에서 신청한 6개 후보 지역 중 유일하게 선정됐다.

농업유산 보전과 계승을 위해 향후 3년간 정부 예산 15억원을 지원받는다.

강진 연방죽 생태순환 수로 농업시스템은 지난 1417년 병영성 이설과 하천 부족으로 간척지를 제외하면 전남에서 두 번째로 넓은 농경지 한들평야에 농업용수를 공급하기 위해 농경지 곳곳에 연방죽을 축조해 물을 저장·보관하고 재사용하는 구조다.

불리한 농업환경을 극복하고 수도작과 마늘, 양파 등 이모작 농업환경을 조성해왔다.

김승남 의원은 “강진 연방죽 생태순환 수로 농업시스템에는 불리한 환경 여건을 극복한 선조들의 지혜가 담겨 있다”며 “앞으로도 농업유산을 보존하고 더욱 발전시켜 후대에 계승해 나갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

