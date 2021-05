송가인 팬클럽 AGAIN, 손소독제 등 기부

[진도=아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 전남 진도군은 홍보모델로 활동하고 있는 가수 송가인과 팬클럽 AGAIN이 진도군을 방문해 손소독제와 자서전 등을 기부했다고 28일 밝혔다.

진도중·지산중학교 등을 최근 방문한 송가인 씨는 2집 앨범과 자서전, 손소독제 등 약 1000여만 원 상당의 물품을 후배들에게 전달하고 꿈을 향한 대화의 시간도 가졌다.

송가인 씨는 “제 노래를 듣고 제 책을 읽고 꿈과 희망을 품었으면 좋겠다고 생각해 고향을 다녀왔다”며 “정말 행복하고 뿌듯한 시간이었다”고 말했다.

팬클럽 AGAIN은 지난 4월에 진도군 지역아동센터에 쌀과 학용품을 기부하기도 했다.

한편 송가인 씨는 가을에 두 번째로 전국 순회 단독 콘서트를 개최할 예정이다.

호남취재본부 김현 기자 kh0424@asiae.co.kr